Погода в Ижевске на день: облачно с прояснениями и +18°С

Хорошего вам дня! Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 14 мая, будет облачно с прояснениями.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем температура воздуха составит +16°..+18°С. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до +9°..+12°С.

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