Четвертый очаг птичьего гриппа обнаружили в Удмуртии

Жителей просят соблюдать меры безопасности Фото: Диля Ахмадишина

Факт заражения высокопатогенным птичьим гриппом подтвердили в Красногорском районе Удмуртии. Об этом сообщил глава района Дмитрий Клабуков в соцсетях.

В селе Большой Селег на берегу пруда нашли чайку, у которой подтвердился вирус. В зону карантина вошли населенные пункты в радиусе 5 км от очага – деревни Пивовары и Большие Чуваши, а также в зоне наблюдения птичьего гриппа – территории в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны.

На данный момент вирус H5N1 подтвержден в Глазове, Ижевске, Кезском и Красногорском районе Удмуртии.

Ранее мы рассказывали, как передается птичий грипп и насколько опасен он для человека.

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