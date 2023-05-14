Школьника из Удмуртии подозревают в поджоге релейных шкафов

Фото: t.me/bazabazon

13-летнего школьника из Воткинска подозревают в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным сотрудников полиции, преступление было совершено в апреле 2023 года. Поджог могли совершить еще двое местных подростков: 15-летние Роман и Никита.

Следы копоти на двух металлических шкафах, а также пустую 5-литровую бутылку обнаружили около воткинской железнодорожной станции.

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