В Удмуртии проведут изъятие птицы для предотвращения птичьего гриппа

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Сегодня, 14 мая, на территориях частных домовладений Ижевска и Завьяловского района, которые находятся в карантинной зоне, пройдут подворовые обходы в связи с распространением вируса H5N1. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Комиссии продолжат изымать и утилизировать домашних птиц, а также продукты птицеводства для предотвращения заболевания как пернатых, так и людей.

При ликвидации очага собственники получают бланк заявления об изъятии, который можно предоставить для возмещения ущерба, равного стоимости птиц и продукции.

Штрафы:

– отказ – от 1000 до 1500 рублей на собственника;

– возникновение нового очага из-за отказа – от 15 до 30 тыс. рублей;

– сокрытие о падеже птиц – от 5 до 10 тыс. рублей;

– нарушение ветеринарных правил – до 120000 рублей или штраф в размере зарплаты/иного дохода за период до года.

Помимо этого, штрафные санкции могут подразумевать обязательные работы сроком до 480 часов, исправительные или принудительные работы, либо ограничение или лишение свободы, а также принудительные работы в срок до 2 лет.

За отказ предусмотрен штраф в размере от 1000 до 1500 рублей на граждан. Если уклонение от отчуждения птицы повлечет за собой образование болезни, то штраф составит уже от 15 до 30 тыс. рублей.

Все вопросы можно задать Ижевской городской станции по борьбе с болезнями животных – 8-912-766-20-49 (круглосуточно), либо Главному управлению ветеринарии Удмуртии – 8-800-222-17-16 (круглосуточно).

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