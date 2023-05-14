70% территорий Ижевска обработали от клещей и грызунов

Фото: vk.com/izh_gov

В городе подходят к концу работы по обработке территорий от клещей и грызунов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска.

На данный момент обработано более 277 тыс. га – кладбища, общественные пространства, зоны образовательных учреждений.

За весенний период дважды прошли обработку Западное, Южное, Кенское кладбища. В скором времени подрядчик начнет повторные работы на Хохряковском и Александровском кладбищах.

В июле-августе начнется второй этап избавления от клещей, а в сентябре – дератизация.

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