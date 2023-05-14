36-летний житель Ижевска убил соседа обухом топора

Фото: архив редакции

29 апреля 2022 года ранее судимый 36-летний ижевчанин обухом топора ударил по голове 69-летнего жителя Балезино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

Обвиняемый вечером отмечал день рождения в квартире родственника, выпивая алкоголь. Позже он зашел в сени, взял топор и пошел в квартиру к 69-летнему соседу, к которому была давняя неприязнь. Мужчина дважды ударил жертву по голове обухом и несколько раз ногами. От полученных повреждений пенсионер скончался.

В ходе расследования осмотрели место преступления, допросили свидетелей, проверили показания обвиняемого, а также провели ряд экспертиз.

Доказательств, собранных Балезинским межрайонным следственным отделом, было достаточно, чтобы вынести приговор виновному. Мужчине вынесли наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

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