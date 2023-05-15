Детские консервы и колбасы подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

Подсолнечное масло подешевело в Удмуртии Фото: Мария Бакланова

В период с 3 по 10 мая в Удмуртии изменились цены на ряд товаров и услуг. Статистикой делится Удмуртстат.

Так, за минувшую неделю на 23 руб. подорожала полукопченая колбаса, а также овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания – 18,6 и 16,3 руб. соответственно. В то же время на 27,4 руб. снизились цены на огурцы, на 11,7 руб. – на помидоры и на 4,8 руб. – на подсолнечное масло. Отметим, что средняя стоимость товаров рассчитывалась за кг продукта.

Из услуг вновь подорожали цены на пребывание в доме отдыха, на этой неделе еще на 2,7%. Напомним, ранее цены на отдых в пансионате повысили на 3,1%.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Победитель «Голоса Удмуртии» спел на программе Андрея Малахова

Финалистка проекта «Голос Удмуртии» Снежана Широких взяла гран-при на фестивале «Золотой голос России»