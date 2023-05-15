Частный дом загорелся в Удмуртии из-за оставленной без присмотра электронной сигареты

Обошлось без пострадавших. Фото: МЧС Удмуртии

14 мая, примерно в 12:00 в селе Орловское Сюмсинского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

19-летний молодой человек поставил на зарядку электронную сигарету, а затем отправился с товарищами в огород. Оставленный без присмотра гаджет стал причиной пожара – в устройстве произошло короткое замыкание.

Молодые люди бросились в дом, когда услышали звуковой сигнал пожарного извещателя и увидели дым из окон. Потушить пожар удалось еще до прибытия пожарных – это помогло избежать серьезных последствий. В результате пожара повреждена внутренняя отделка и имущество на 6 кв.м.

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