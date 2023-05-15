Четырех жителей Ижевска подозревают в незаконной организации азартных игр

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Ижевске по подозрению в организации и проведении азартных игр задержали четырех местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В числе задержанных оказались трое мужчин в возрасте от 24 до 42 лет и 42-летняя женщина. По версии следствия, в декабре 2022 года 36-летний подозреваемый открыл подпольное казино на Красноармейской улице. Остальные члены группировки выполняли роли кассиров и администраторов. Посетители нелегального заведения за деньги получали доступ к азартным играм в интернете.

12 мая 2023 года полицейским удалось пресечь деятельность незаконного игорного заведения. Стражи порядка провели пять обысков и изъяли технику и деньги. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору). Задержанным грозит штраф в размере до одного млн рублей или же до четырех лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

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