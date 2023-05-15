Пенсионерам Удмуртии сделали скидку в 50% на проезд в пригородных автобусах

Для получения скидки необходимо предъявить документы, выданные Пенсионным фондом России Фото: Диля Ахмадишина

До 1 октября в пригородных автобусах Удмуртии для пенсионеров действует скидка в 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

Льготы действуют на следующих маршрутах: № 433, 439, 440, 443, 446, 450, 463, 470, 479, 480; 125, 301, 302, 305, 308, 309, 310, 312, 312+128, 312+173, 312+374, 313, 313+384, 314, 317, 318, 320, 321, 324, 326, 331, 338, 356, 358, 359, 362, 373, 145, 315, 319, 327, 328, 336, 341, 344, 344Д, 353, 357, 363, 366, 432, 434, 436, 481, 482.

Льготой могут воспользоваться:

– пенсионеры

– предпенсионеры (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет)

– другие граждане, соответствующие условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости.

Для получения скидки нужно будет предъявить документ, подтверждающий статус льготника.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии запретят продажу алкоголя в дни Последних звонков

И слева болит, и справа тянет: почему болит спина после дел дачных

46-летний мужчина и 5-летний ребенок получили травмы в ДТП в Воткинске