На пост главы Воткинска претендуют пять кандидатов

Прием заявок на участие в конкурсе завершился 11 мая Фото: Диля Ахмадишина

11 мая в Воткинске завершился прием заявок на участие в конкурсе на пост главы муниципалитета. Как сообщает администрация города, на должность градоначальника претендуют пять кандидатов.

В число претендентов вошли нынешний глава муниципалитета Алексей Заметаев, директор Центра образования Шарканского района Алексей Зорин, замдиректора дворца культуры Юбилейный Игорь Перевозчиков, начальник правового управления администрации Воткинска Александр Вдовин и самозанятый Виталий Виноградов.

Конкурс пройдет 18 мая. После его завершения набравшие наибольшее количество баллов кандидаты представят депутатам Гордумы программу развития города или действий в качестве градоначальника. Затем чиновники определятся с выбором нового главы Воткинска.

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