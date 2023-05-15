На 14 лет осудили жителя Удмуртии за сексуальное насилие над 11-летней девочкой

Мужчина воспользовался отсутствием матери ребенка Фото: Амир Закиров

В Увинском районе по обвинению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней осудили 47-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В сентябре 2022 года мужчина пробрался в соседский дом, где жили женщина и ее 11-летняя дочь. Обвиняемый дождался, когда мать ребенка уйдет из дома и надругался над девочкой. В ведомстве отметили, что сам мужчина проживал вместе с женой и являлся отцом четырех детей.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Суд приговорил обвиняемого к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии запретят продажу алкоголя в дни Последних звонков

И слева болит, и справа тянет: почему болит спина после дел дачных

Настоящее лето: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней