Движение транспорта перекроют на Набережной Ижевска 20 мая

Ограничения введут с 6:00 до 15:00. Фото: администрация Ижевска

20 мая с 6:00 до 15:00 на Набережной Ижевска перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничения введут на участке от Набережной имени Зодчего С.Е. Дудина и по Набережной имени И.Ф. Белобородова. В это время на Набережной пройдет спортивное мероприятие «Зеленый марафон» с забегами на три вида дистанций: детские забеги, забеги на 4,2 км и 10 км. Жителей просят воспользоваться объездными путями.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На 14 лет осудили жителя Удмуртии за сексуальное насилие над 11-летней девочкой

В Удмуртии запретят продажу алкоголя в дни Последних звонков

Настоящее лето: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней