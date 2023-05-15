Жителя Удмуртии осудили за истязание 12-летнего пасынка

Мальчик получил не только физические, но и моральные травмы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Удмуртии за истязание несовершеннолетнего осудили 33-летнего жителя села Волипельга Вавожского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

На протяжении 2022 года виновный систематически избивал 12-летнего пасынка, а также измывался над ним. В результате подросток получил не только физические, но и моральные травмы.

В судебном заседании осужденный признал вину в полном объеме. Его признали виновным по части 2 статьи 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении несовершеннолетнего). Суд приговорил мужчину к 3 годам 10 месяцам и 10 дням в исправительной колонии общего режима.

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