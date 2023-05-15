1,5 км изношенных теплосетей заменят в Северном переулке и на Майской улице в Ижевске

Всего в этом сезоне в Ижевске заменят 3,5 км тепловых магистралей. Фото: Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»

В Ижевске начинается ремонт изношенных теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Фото: Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»

Одним из самых крупных участков на замену стала магистраль в Северном переулке и на Майской улице – здесь обновят 1,5 км теплосетей. Это увеличит надежность теплоснабжения района. Сейчас специалисты уже вскрыли каналы старой теплотрассы. На время ремонта на участке организуют временную линию трубопроводов. Перерывы в подаче горячей воды предусмотрены только для монтажа временной схемы и врезки новых труб. Работы планируют завершить уже к концу августа.

Всего в этом сезоне в Ижевске заменят 3,5 км наиболее ветхих участков тепловых магистралей. Полный цикл работ с благоустройством завершится в сентябре – начале октября.

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