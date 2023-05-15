Экс-разведчик США Скотт Риттер побывал в Ижевске и встретился с журналистами

Фото: предоставлено Ижевским штабом Общественной поддержки

Обстановка между Россией и США накалена уже не первый год. Однако, уверен бывший разведчик и журналист из США Риттер Скотт, несмотря на натянутые отношения, есть шанс, что отношения между двумя державами еще могут наладиться. Об этом военный эксперт рассказал на встрече с журналистами Ижевска.

Россия из врага превратилась в друга

Это уже второй визит Скотта Риттера в Удмуртию. Впервые в столицу Удмуртии он приехал около 35 лет назад во время двухлетней поездки по России. Тогда он изучал русскую культуру, народ, его характер и самобытность. Ему хотелось поближе узнать врага.

«Но в конечном итоге люди в России стали для меня не врагами, а друзьями. Я был уверен, что если бы мы не выполнили договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который 8 декабря 1987 года подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган, то никого бы уже не было. И я очень рад, что это все-таки произошло», – рассказал журналист.

Фото: предоставлено Ижевским штабом Общественной поддержки

Сейчас, как говорит Скотт Риттер, мы плавно приближаемся к тому, что было в советские времена, когда американцы и русские ненавидели друг друга. История возвращается. Об этом и ошибках прошлого, которые нельзя повторять, экс-разведчик написал книгу, которую презентовал в Ижевске.

Один из важных и не самых приятных этапов в жизни Скотта – армия, где солдат учили искусству убивать. А потом он уехал в Россию и за время своих исследований полюбил ее народ, природу и духовность.

«В моей книге правда о России и россиянах, и мне важно, чтобы ее прочитали в том числе и мои соотечественники. Они увидят вашу страну с совершенно другой стороны и поймут, что двум великим народам не стоит враждовать», – рассказал автор книги.

Книга может помочь

Также журналист пишет материалы, в которых рассказывает о специальной военной операции. Скотт не отрицает, что неправильно подобранные слова и фразы могут стоить ему свободы в Америке.

«Боюсь ли я этого? Да, они могут арестовать меня и посадить в тюрьму. И в моем кругу были люди, которых уже арестовали, но они не свернули с выбранного пути. Так что если они захотят меня посадить, пусть так и будет. Я не боюсь. Чего я боюсь, так это того, если я ничего не сделаю для наших стран», – прокомментировал Скотт.

Фото: предоставлено Ижевским штабом Общественной поддержки

Он очень надеется на книгу, которая поможет увидеть все происходящее между нашими странами в другом, более реальном свете. Без лжи и навязанного кем-то мнения. Шанс наладить отношения у США и России действительно есть.

Отметим, что издание книги и визит Скотта Риттера в Россию состоялись благодаря агентству инвестиционного развития Новосибирской области.

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