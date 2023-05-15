Руководитель филиала компании «Россети» в Удмуртии украл более 150 тысяч рублей

Расследование находится на контроле прокуратуры Фото: Алена Селезнева

В Ижевске выявили факт мошенничества на Удмуртском участке МИТ Филиала ПАО «Россети» Пермского ПМЭС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

При реализации инвестиционной программы в сфере ЖКХ руководитель филиала под видом командировочных расходов украл более 150 тысяч рублей. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Расследование находится на контроле прокуратуры Ленинского района Ижевска.

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