Руководитель филиала компании «Россети» в Удмуртии украл более 150 тысяч рублей

Расследование находится на контроле прокуратуры
Фото: Алена Селезнева
В Ижевске выявили факт мошенничества на Удмуртском участке МИТ Филиала ПАО «Россети» Пермского ПМЭС. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
При реализации инвестиционной программы в сфере ЖКХ руководитель филиала под видом командировочных расходов украл более 150 тысяч рублей. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Расследование находится на контроле прокуратуры Ленинского района Ижевска.
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