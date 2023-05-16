Жительницу Ижевска изнасиловали и ограбили в лесопосадке

На стадии предварительного расследования мужчина признал вину в изнасиловании, однако позднее отказался от этих показаний Фото: Амир Закиров

В Ижевске по обвинению в изнасиловании и краже осудили 47-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда столицы Удмуртии.

Мужчина напал на свою жертву ночью на одной из улиц Ижевска. Угрожая женщине убийством, он ответ ее в лесопосадку и изнасиловал. После этого он украл у нее телефон и убежал.

Во время судебного заседания мужчина заявил, что не избивал женщину и не угрожал ей. А половую связь между ними осужденный назвал «грубым домогательством без применения какого-либо насилия». Вину в краже мужчина признал полностью. В ведомстве отметили, что на стадии предварительного расследования мужчина признавал вину и в изнасиловании, однако позднее заявил, что признание из него выбили с помощью пыток.

Суд признал ижевчанина виновным по части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества). Ближайшие 8 лет мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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