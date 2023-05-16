50-летнего жителя Ижевска приговорили к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление сотрудника полиции

Мужчина угрожал женщине убийством. Фото: Амир Закиров

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Ижевска. Его обвиняют в угрозе убийством, а также в публичном оскорблении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В ноябре 2022 года мужчина не захотел съезжать из квартиры женщины. В ходе конфликта он взял кухонный нож и начал размахивать им перед потерпевшей, угрожая убийством.

На квартиру вызвали сотрудников полиции. Приехав на место ссоры, они попросили обвиняемого покинуть жилплощадь. Но вместо того, чтобы уйти, он стал оскорблять полицейского.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 9 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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