62% россиян отпрашиваются с работы из-за посещения врача

Из-за чего россияне берут отгулы на работе? Фото: Мария Бакланова

Ну кто не сталкивался с такими обстоятельствами в жизни, из-за которых приходилось отпрашиваться с работы? Порой причины отгула могут быть действительно серьезными, а порой – смешными. Как сообщает RT, аналитики центра «Зарплаты.ру» провели опрос и выяснили, из-за чего россияне чаще всего пропускают рабочий день или его часть.

Оказалось, что 62% работников чаще всего отпрашиваются с рабочего места из-за посещения врача. 47% опрошенных берут отгул из-за необходимости посетить школу или детсад, в котором обучаются их дети. Также среди популярных причин оказались посещение МФЦ или налоговой – 44%, проблемы с коммунальными услугами – 46% и мероприятия у родственников (свадьбы, похороны и дни рождения) – 37%.

Из необычных причин, по которым сотрудники брали отгул можно назвать проблемы с питомцами (роды у кошки, побег животного из дома, выгул собаки) – 10%, усталость и нежелание посещать работу – 6% и сбор урожая на огороде – 3%.

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