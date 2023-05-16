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НовостиЗдоровье16 мая 2023 7:07

Более чем у 2 тысяч жителей Удмуртии выявили артериальную гипертонию с начала 2023 года

Всего в регионе от этого заболевания страдают более 200 тыс. человек
Софья Кель
Повышенное артериальное давление может стать причиной развития других опасных для жизни заболеваний

Повышенное артериальное давление может стать причиной развития других опасных для жизни заболеваний

Фото: Мария Бакланова

За первые четыре месяца 2023 года в рамках диспансеризации и профилактических медосмотров жителей Удмуртии выявили более 9,5 тысячи заболеваний. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Так 264 жителям региона диагностировали ишемическую болезнь сердца, 318 – цереброваскулярные заболевания и 2 008 – артериальную гипертонию.

«Повышенное артериальное давление – это фактор риска развития других опасных для жизни заболеваний. У пациентов с артериальной гипертензией в 7 раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в 4 раза чаще – ишемическая болезнь сердца, в 2 раза чаще поражаются сосуды ног. Все чаще от повышенного давления страдают молодые люди до 40 лет, ведущие нездоровый образ жизни», – сообщила врач-кардиолог Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина.

По словам кардиологов, на данный момент в Удмуртии от артериальной гипертонии страдают более 200 тысяч человек.

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