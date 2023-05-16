Более чем у 2 тысяч жителей Удмуртии выявили артериальную гипертонию с начала 2023 года

Повышенное артериальное давление может стать причиной развития других опасных для жизни заболеваний Фото: Мария Бакланова

За первые четыре месяца 2023 года в рамках диспансеризации и профилактических медосмотров жителей Удмуртии выявили более 9,5 тысячи заболеваний. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Так 264 жителям региона диагностировали ишемическую болезнь сердца, 318 – цереброваскулярные заболевания и 2 008 – артериальную гипертонию.

«Повышенное артериальное давление – это фактор риска развития других опасных для жизни заболеваний. У пациентов с артериальной гипертензией в 7 раз чаще развиваются нарушения мозгового кровообращения (инсульты), в 4 раза чаще – ишемическая болезнь сердца, в 2 раза чаще поражаются сосуды ног. Все чаще от повышенного давления страдают молодые люди до 40 лет, ведущие нездоровый образ жизни», – сообщила врач-кардиолог Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина.

По словам кардиологов, на данный момент в Удмуртии от артериальной гипертонии страдают более 200 тысяч человек.

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