41-летнего жителя Ижевска обвиняют в убийстве собутыльника

Потерпевшего доставили в больницу с ножевым ранением Фото: Амир Закиров

В Ижевске по обвинению в убийстве арестован 41-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

По версии следствия, 4 мая 2023 года мужчина находился в лесополосе на улице Ворошилова и выпивал в компании собутыльников. Примерно в 18:00 между обвиняемым и одним из его знакомых произошла ссора, в ходе которой ижевчанин ударил 50-летнего потерпевшего ножом. С полученным ранением мужчину доставили в больницу, но несмотря на все усилия врачей, спасти его жизнь так и не удалось.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Сейчас обвиняемого задержали и заключили под стражу.

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