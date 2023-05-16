Гороскоп на день: 17 мая Овнам пришла пора действовать, а Весам – признаться в любви

Актуальный гороскоп на день Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Вы сможете ощутить улучшение самочувствия и прилив энергии. Этого хватит для того, чтобы добиться поставленных целей. Отличный день, чтобы действовать.

ТЕЛЕЦ

Этот день запомнится надолго. Вы будете продуктивны как никогда. Позитивное мышление и уверенность в себе помогут справиться с любой ситуацией.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день вам как никогда потребуется сила воли, чтобы не выбиться из рабочего графика. Маленькие хитрости помогут вам избежать серьезных последствий.

РАК

Пришла пора решить нависшие над вами проблемы. Причем радикальными методами. Не бойтесь заявить о себе. За вашей спиной есть сила, с которой нужно считаться.

ЛЕВ

Нет ничего важнее для вас сегодня, чем время, которое вы можете провести с вашей семьей. Родные и близкие нуждаются в вашей поддержке и мудром совете.

ДЕВА

Принять решение будет не так-то просто. Но не переживайте. У вас есть достаточно сил, чтобы справиться с любой ситуацией.

ВЕСЫ

Если вы желаете доказать второй половинке свои чувства, то сегодня самое подходящее время. Говорите искренне, тогда ваша любовь достигнет адресата.

СКОРПИОН

Страх будущего не даст вам как следует насладиться счастьем настоящего. Звезды советуют вам отбросить сомнения и начать жить моментом.

СТРЕЛЕЦ

Самоконтроль и уверенность в себе не дадут вам потеряться в мире. Вселенная подарит вам шанс насладиться свободой.

КОЗЕРОГ

Тяжесть внутренних конфликтов может серьезно подкосить ваше ментальное здоровье. Стоит переключить вектор деятельности. Окунитесь с головой в работу, чтобы не потерять себя.

ВОДОЛЕЙ

Позитивная энергия внутри вас бьет ключом. Отличный момент, чтобы попробовать что-то новое. Готовьтесь увлечься новым делом с головой и даже немного забыть о своих изначальных целях.

РЫБЫ

Паутину сомнений поможет развеять мудрый совет внезапно приехавшего в ваш дом близкого человека. Звезды советуют прислушаться к нему.

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