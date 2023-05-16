Жители трех микрорайонов Ижевска останутся без горячей воды с 16 по 29 мая

Горячую воду отключат более чем в 170 домах Фото: Мария Бакланова

В Ижевске продолжаются гидравлические проверки участков теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Так с 16 по 29 мая жители микрорайонов у ипподрома, кардиологии и Старого аэропорта в Ижевске останутся без горячей воды. Подача ресурса прекратится по следующим адресам:

– 40 лет Победы 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 122, 128, 130, 138, 138а, 144, 144а, 146

– Авиационная 10

– Герцена 6, 8 к.1, 8 к.2

– И. Закирова 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 18Б, 20, 21, 22, 22а, 23 к.1, 23 к2, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

– Индустриальная 6, 12, 14

– Камбарская 5, 7, 17

– Курортная 4, 6, 8, 10

– Куйбышева 1а

– Ленина 87, 87а, 87Б, 93, 106, 106а, 108, 108а, 108Б, 110, 112, 114, 116, 118а, 132, 134, 136

– Михайлова 8, 9

– Молодежная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 16Б, 18, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 32, 34, 34Б, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 54а

– Парковая 4а, 4Б, 9а, 11, 13, 15, 15а, 49а

– Первомайская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60

– пер.Профсоюзный 21

– Рылеева 1а

– Совхозная 1а, 3, 3а, 5, 9, 11

– Халтурина 2, 2а, 2Б, 3а, 5а.

Жителей предупреждают о возможном выходе воды и образовании промоин во время проведения работ. Поэтому в этот период горожан просят не парковаться рядом с теплотрассами, а также не заходить за ограждения и предупреждающие знаки. Напомним, к перебоям с горячей водой стоит подготовиться и жителям Северного переулка и Молодежной улицы. На участке заменят 1,5 км изношенных теплосетей.

Отметим, что гидравлические испытания в этом сезоне начались раньше обычного – уже 24 апреля. Узнать, когда на вашем участке будут проводить работы можно по ссылке. Проверки труб необходимы для надежности подачи отопления в следующем отопительном сезоне. Напомним, в 2022 году Ижевск перешел на систему оплаты подачи тепла «по факту».

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