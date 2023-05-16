Госдолг Удмуртии вырос еще на 2 млрд рублей

93% от объема госдолга составляют бюджетные кредиты Фото: Ульяна Колмогорова

На 1 мая 2023 года Госдолг Удмуртии составляет 74,05 млрд рублей. Соответствующая информация была опубликована на сайте Министерства финансов региона.

Так, за один месяц госдолг увеличился еще на 2 млрд рублей. Это связано с тем, что власти получили бюджетный кредит по ставке 0,1% годовых от управления Федерального казначейства. 93% от объема госдолга составляют бюджетные кредиты, а оставшиеся 7% – обязательства по ценным бумагам.

Расходы на выплаты платежей в счет погашения ссуды составили 132 млн руб. Не погашенная в срок задолженность отсутствует.

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