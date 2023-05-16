Житель Удмуртии помог пожарным спасти семью от возможной трагедии

Пламя уничтожило внутреннюю отделку бани, а также повредило кровлю и стены навеса Фото: Мария Бакланова

Жителю села Балезино удалось спасти одну из местных семей от пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

15 мая в 6:00 во время утренней пробежки мужчина заметил пожар на участке соседей – загорелась баня. Не раздумывая, он бросился в дом, разбудил семью и предупредил о происходящем. Баня находилась под общим навесом с другими надворными постройками, так что шанс трагедии был велик. Но благодаря своевременной реакции соседа урон удалось снизить. Пламя уничтожило внутреннюю отделку бани, а также повредило кровлю и стены навеса.

По предварительным данным, возгорание началось из-за несоответствия размеров разделки перекрытия от дымовой трубы. Общая площадь пожара составила 29 кв. м.

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