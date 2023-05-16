С погибшим в Украине рядовым Александром Дубовцевым простились в Удмуртии

Фото: @golovinuva

Сегодня, 16 мая в Удмуртии простились с погибшим в Украине рядовым, участником СВО Александром Дубовцевым. Об этом сообщает глава Увинского района Владимир Головин на своей странице ВКонтакте.

За проявленные героизм и отвагу мужчину посмертно представили к Ордену мужества. Региональные и районные власти выражают близким погибшего искренние соболезнования. Помощь семье Дубовцева оказывается в полном объеме.

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