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НовостиОбщество16 мая 2023 10:17

С погибшим в Украине рядовым Александром Дубовцевым простились в Удмуртии

Мужчину посмертно представили к Ордену мужества
Виола Романова
Фото: @golovinuva

Фото: @golovinuva

Сегодня, 16 мая в Удмуртии простились с погибшим в Украине рядовым, участником СВО Александром Дубовцевым. Об этом сообщает глава Увинского района Владимир Головин на своей странице ВКонтакте.

За проявленные героизм и отвагу мужчину посмертно представили к Ордену мужества. Региональные и районные власти выражают близким погибшего искренние соболезнования. Помощь семье Дубовцева оказывается в полном объеме.

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