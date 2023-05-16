Один человек погиб в столкновении двух легковушек в Удмуртии

Фото: @psch37

16 мая, в 10:45 недалеко от села Бураново произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции МВД по Удмуртии.

Фото: @psch37

Фото: @psch37

Мужчина 1987 года рождения за рулем «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и врезался в «Daewoo Nexia», под управлением мужчины 1947 года рождения. В результате ДТП водитель «Daewoo Nexia» скончался, его пассажир – женщина 1952 года рождения получила травмы, ее госпитализировали. По предварительным данным, водитель «Лады» возвращался домой с ночной смены и уснул за рулем.

В пресс-служба ПСЧ №37 добавили, что к месту происшествия вызвали аварийно-спасательную машину. От спасателей привлекались 4 человека и 1 единица техники.

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