Врачи Ижевска вернули 13-летнему мальчику возможность ходить

Благодаря артроскопическому оборудованию можно избежать сложностей в постановке правильного диагноза. Фото: Минздрав Удмуртии

13-летний мальчик стал первым пациентом, которому провели операцию на новом оборудовании Ижевской РДКБ – артроскопической стойке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Подросток получил серьезную травму колена во время занятий бегом. Врачи зашили порванную связку и восстановили подвижность ноги.

Медики отмечают, что примерно 20% от общего числа травм опорно-двигательного аппарата детей составляют повреждения коленного сустава. В будущем это может привести к развитию деформаций внутрисуставных структур и остеоартрозу. Теперь благодаря новому оборудованию медики столицы Удмуртии смогут ежегодно проводить до 60 малоинвазивных операций.

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