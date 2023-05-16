20 мая в Ижевске откроется мотосезон

В музее им. К.Герда проведут презентацию обновленной экспозиции «Ижевские мотоциклы» Фото: Ильяс Бекмансуров

Дождались! 20 мая в Ижевске пройдет торжественное открытие мотосезона 2023 года. Об этом сообщает администрация столицы Удмуртии.

Этот сезон посвящен 135-летию со дня рождения Петра Можарова – конструктора первых мотоциклов Ижевского производства и 90-летию с официального открытия мотозавода в столице Удмуртии. Открытие пройдет ровно в 14:00 на парковке за АЗС «Башнефть» на улице Холмогорова. Именно здесь мотолюбители начнут свой пробег, а затем отправятся по улицам города, следуя по следующему маршруту:

– улица Пушкинская – улица Лихвинцева - парковка у Дома правительства Удмуртии.

Также специально для любителей мотоспорта в Национальном музее имени К. Герда проведут презентацию обновленной экспозиции «Ижевские мотоциклы».

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