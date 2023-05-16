Новые лифты поступили в Игринскую районную больницу в Удмуртии

Лифты заменят к концу лета. Фото: @pinchuk_e

В Игринской районной больнице обновят лифты. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Действующие лифты из-за своей старости часто выходили из строя, чем доставляли неудобства сотрудникам больницы и пациентам. Отметим, что в медучреждении 4 этажа и не каждому человеку с легкостью удавалось подниматься по лестницам ввиду возраста или каких-либо заболеваний.

Так, в здании поликлиники установят новый пассажирский лифт, а в стационаре – больничный, предназначенный для перевозки пациентов на операции, прием к врачу или процедуры. Специалисты уже приступили к демонтажу старых лифтов. Работы планируют закончить до конца лета.

Фото: @pinchuk_e

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