43-летнюю жительницу Ижевска осудили за негативные посты в интернете о полицейских

Приговор вступил в законную силу
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске за негативные публикации о полицейских в интернете к административной ответственности привлекли 43-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба Устиновского районного суда столицы Удмуртии.
Ранее женщина выложила на своей странице ВКонтакте несколько постов с оценкой работы полицейских. Суд признал ижевчанку виновной по статье 20.3.1 КоАП РФ и оштрафовал на 5 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
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