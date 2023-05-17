Подросток в кадетской форме пропал в Ижевске

Фото: ПСО «Регион 18»

В Ижевске пропал Серебрянников Алексей, 2007 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСО «Регион 18» ВКонтакте.

16 мая в 17:35 подросток ушел с занятий в СОШ №20 (улица Леваневского, 20). В 18:45 его заметили идущим от Южной автостанции в сторону улицы Гагарина. Из примет можно отметить высокий рост пропавшего – 184 см, худощавое телосложение и сутулость. На момент пропажи он был одет в кадетскую форму (как на фото, но без очков).

На данный момент о местонахождении Алексея ничего неизвестно. Подросток имеет при себе телефон, но на звонки не отвечает. Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшем или о его местонахождении, просим сообщить поисковикам по номеру 8 951-195-29-71 или же в полицию по номеру 02 (с мобильного 102).

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