Прорыв трубы произошел на улице 10 лет Октября в Ижевске

Фото: слушатели радио «Адам» (104.5 FM)

Сегодня, 17 мая в 6:00 в районе автозаправки на улице 10 лет Октября в Ижевске произошел прорыв трубы. Об этом сообщают слушатели наших коллег с радио «Адам» (104.5 FM).

Судя по фотографии, правая полоса проезжей части залита горячей водой – в воздух испаряются клубы пара. В пресс-службе филиала «Т Плюс» в Удмуртии эту ситуацию пока не прокомментировали.

P.S.: Позднее специалисты организации дали ответ на запрос «Комсомолки» и объяснили причину разлива горячей воды.

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