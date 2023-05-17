Детскую художественную школу в Можге капитально отремонтируют

Школа обновится в рамках нацпроекта. Фото: @semenov_yaroslav78

В Можгинской детской художественной школе имени А.К. Леонтьева проведут капитальный ремонт. Об этом сообщает председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Школу ожидают кардинальные изменения – специалисты нарастят новый этаж. Помимо этого, в здании полностью обновятся кабинеты и вся мебель. На данный момент подрядчик уже закончил демонтажные работы, заменил электропроводку и разобрал крышу. В скором времени начнутся работы по строительству стен нового, третьего этажа. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Культура».

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