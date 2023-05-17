44% от действующих водопроводов в Ижевске требуют замены

Инженерные коммуникации Удмуртии требуют переоснащения Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2022 году на территории Удмуртии действовали 6 776 км водопроводных сетей и 1 746 км – канализационных. При этом, как сообщает Удмуртстат, большая часть от этой протяженности требует замены труб.

Техническое состояние водопроводно-канализационных сооружений в регионе можно охарактеризовать не иначе как сложным. В замене нуждаются 44% от водопроводов и 56% от канализационных сетей. При этом за минувший год удалось заменить лишь 2% от подлежащих замене водопроводных сетей и 0,4% – от канализации.

Износ сетей неизбежно проводит к образованию прорывов. Так, за 2022 год в Удмуртии произошло 1 516 аварий в системе водоснабжения и 107 – в системе водоотведения.

Аналогичная ситуация происходит и с тепловыми и паровыми сетями. Более трети от их общей протяженности (1 917 км) требует замены. При этом за минувший год в регионе обновилось лишь 47 км труб.

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