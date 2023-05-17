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НовостиПроисшествия17 мая 2023 7:06

Частное хозяйство загорелось в Можге из-за неосторожности при курении

Пламя едва не перекинулось на два соседних дома
Софья Кель
О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

О пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

16 мая, в 5:53 на Солнечной улице в Можге произошел пожар – загорелось частное хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через 4 минуты после вызова. К тому времени пламя полностью объяло жилой дом и надворные постройки. Также была вероятность перехода огня на два соседних дома.

В результате были уничтожены надворные постройки и кровля дома, а также повреждена внутренняя отделка. Общая площадь пожара составила 154 кв.м. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожности при курении. О пострадавших не сообщается.

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