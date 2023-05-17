Спящего на полу 66-летнего пенсионера убили в Удмуртии

Фото: СУ СК России по Удмуртии

66-летнего жителя села Малая Пурга в Удмуртии нашли убитым. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Трагедия произошла в ночь с 8 по 9 марта 2023 года – мужчина распивал спиртное со знакомыми у себя дома. По версии следствия, убийцей стал 55-летний собутыльник потерпевшего. Между мужчинами завязалась ссора, во время которой обвиняемый задумал убить товарища. Он дождался, когда лежащий на полу пенсионер заснет и ударил его. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчина рискует провести до 15 лет в колонии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

44% от действующих водопроводов в Ижевске требуют замены

43-летнюю жительницу Ижевска осудили за негативные посты в интернете о полицейских

Жители трех микрорайонов Ижевска останутся без горячей воды с 16 по 29 мая