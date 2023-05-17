Житель Ижевска убил 83-летнюю соседку за то, что она не дала денег на алкоголь

Мужчину приговорили к 8 годам колонии строгого режима Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за убийство пенсионерки осудили 57-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Трагедия произошла 1 января 2023 года. Уже подвыпивший обвиняемый направился к своей 83-летней соседке, чтобы занять денег на еще одну порцию алкоголя. Но пожилая женщина отказала мужчине. Тогда ижевчанин разозлился и повалил пенсионерку на пол, ударил ее по лицу. После этого осужденный принялся бить руками и ногами по лицу и телу пожилой женщины, а затем просто вышел из квартиры, оставив свою жертву лежащей на полу. Соседи нашли пенсионерку только на утро следующего дня – к тому моменту она уже была мертва.

Мужчину признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорили к 8 годам в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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