В Ижевске выявили сеть интим-салонов с проститутками

Фото: МВД по Удмуртии

В Первомайском и Устиновском районах Ижевска закрыли сразу четыре интим-салона, которые работали под видом массажных студий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В заведениях преимущественно работали молодые девушки в возрасте 22 лет. За деньги они оказывали интимные услуги в специальных комнатах, в которых находились двуспальные кровати, джакузи, а иногда и пилоны. Клиенты могли попасть в студии лишь по предварительному звонку, а для особой конспирации на входе были размещены камеры видеонаблюдения для идентификации личностей посетителей.

Возбуждены уголовные дела по факту организации проституцией. Двое организаторов и шестеро администраторов были доставлены в полицию. Сейчас все они находятся под подпиской о невыезде.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Житель Ижевска убил 83-летнюю соседку за то, что она не дала денег на алкоголь

«Ничего хорошего о семье вам не скажут»: куда уходила мать детей, погибших при пожаре в Удмуртии, и что стало причиной мести супруга

44% от действующих водопроводов в Ижевске требуют замены