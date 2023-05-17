Жителю Ижевска грозит пожизненный срок за сексуальное насилие над двумя 11-летними девочками

Уголовное дело направлено в суд Фото: Амир Закиров

За изнасилование и сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними осудят 34-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Жертвами преступлений стали две 11-летние девочки. По версии следствия, обвиняемый, используя беспомощность детей, неоднократно совершал с ними действия сексуального характера. Одна из девочек также подверглась изнасилованию. Эти преступления мужчина совершал в период с июля по сентябрь 2022 года.

Сейчас ижевчанин находится в заключении. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит пожизненный срок лишения свободы.

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