45-летняя жительница Воткинска подозревается в краже денег с карты умершего пенсионера

Украденные деньги вернут родственникам погибшего Фото: Амир Закиров

В Воткинске по подозрению в краже денег задержали безработную 45-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, женщина пришла в гости к 69-летнему пенсионеру и обнаружила старого знакомого мертвым. Тогда подозреваемая вспомнила, что за несколько дней до произошедшего тяжело больной мужчина рассказал ей, что ему должна прийти пенсия. Женщина нашла в доме пенсионера его банковскую карточку и отправилась с ней к банкомату, где и обналичила 10 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Украденные деньги были изъяты, в скором времени их передадут родственникам погибшего. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 6 лет лишения свободы. В ведомстве также отметили, что ранее подозреваемая уже была судима.

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