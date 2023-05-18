Александр Бречалов рассказал главе МИД Сергею Лаврову об экспорте товаров из Удмуртии в Центральную Азию

Фото: udmurt.ru

В Москве прошел совет глав субъектов России под председательством руководителя министра иностранных дел страны Сергея Лаврова. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Александр Бречалов рассказал на заседании об экспорте между Удмуртией и Центральной Азией.

Глава региона отметил, что дипломатические отношения между Средней Азией и Удмуртией установились более 30 лет назад. Положительный эффект от этого сотрудничества стал особенно заметен в последние годы, когда торговые приоритеты страны изменились. На данный момент торговля с Центральной Азией составляет 49% от общего объема экспорта из Удмуртии.

Так, в 2022 году бренд «Село Зеленое вошел в топ-6 самых узнаваемых брендов молочной продукции в Узбекистане, а объем экспорта компании «Комос Групп» всего за год присутствия на рынке Кыргызстана превысил 45 млн рублей.

Кроме того, Бречалов отметил и достижения машиностроительного завода в Камбарке – в 2021 году это предприятие отправило в Казахстан первую партию тепловозов стоимостью более 20 млн рублей.

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