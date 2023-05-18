Мужчина получил травмы при пожаре в трехквартирном доме в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии

18 мая, в 02:10 в селе Мазунино Сарапульского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

К моменту приезда пожарных пламя уже полностью объяло дом и надворные постройки. К сожалению, не обошлось без пострадавших – мужчина 1982 года рождения получил травмы. В результате огнем уничтожены дом, надворные постройки двух квартир, 9 кур и 12 кроликов.

Общая площадь возгорания составила 232 кв.м. Для тушения пожара пришлось подвозить воду из пруда, расположенного в 450 м от места происшествия. О причинах пожара не сообщается.

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