Водитель легковушки сбил 63-летнюю женщину на улице Потемкина в Ижевске

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

17 мая, в 17:00 на улице Потемкина в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

На перекрестке неравнозначных дорог 68-летний мужчина за рулем CHRYSLER Voyager сбил 63-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход получила травмы и была госпитализирована в больницу.

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