Иконы стоимостью 100 тысяч рублей украли у 32-летнего жителя Удмуртии

Фото: МВД по Удмуртии

Три старинные иконы украли у 32-летнего жителя села Сюмси. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В день пропажи в доме потерпевшего находилось несколько человек – мужчины вместе распивали спиртное. После ухода гостей он обнаружил пропажу икон, которые получил по наследству. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Фото: МВД по Удмуртии

По подозрению в краже задержали 32-летнего безработного местного жителя. Полицейским удалось установить, что мужчина вынес из дома потерпевшего иконы, а затем вывез их в Ижевск и сдал в ломбард. Полученные деньги подозреваемый потратил.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас владельцу возвращены только две иконы – они находились в ломбарде. Поиски оставшейся иконы продолжаются.

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