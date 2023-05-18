Более 1,5 кг наркотиков намеревался продать в Удмуртии 38-летний мужчина

Фото: МВД по Удмуртии

В лесополосе Завьяловского района полицейские Удмуртии обнаружили тайник, в котором находилось более 1,5 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Информацией о местонахождении тайника поделились полицейские из Башкортостана. Позднее был установлен и наркосбытчик – им оказался 38-летний житель Башкортостана, который выполнял роль межрегионального курьера.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере).

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