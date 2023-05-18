Гороскоп на день: 19 мая Ракам понадобится мудрый совет, а Рыбам нужно расставить приоритеты

Актуальный гороскоп на день
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на пятницу.
ОВЕН
Ожидайте интересных предложений в течение всего дня. Но не слишком увлекайтесь ими. Контролируйте себя и не спешите за легкой наживой. Главный приз еще впереди.
ТЕЛЕЦ
Вы управляете ситуацией, которая происходит вокруг вас. Но чтобы не потерять равновесие, вам потребуется куда больше сил, чем есть у вас в данный момент. Не берите на себя все тяготы мира. Поделитесь своей ношей с любимыми.
БЛИЗНЕЦЫ
Этот день запомнится вам моментами легкости. Вам сегодня удастся почувствовать себя ребенком. Наслаждайтесь.
РАК
Ситуация нелегкого выбора встанет на вашем пути. Старые раны могут также напомнить о себе. Если вам дадут совет, не спешите отказываться от него.
ЛЕВ
На ваши плечи ляжет груз ответственности за жизнь и здоровье ваших близких. Критическая ситуация поможет вам открыть глаза и взглянуть на жизнь трезвым взглядом.
ДЕВА
Встреча с ярким мужчиной не заставит себя долго ждать. Вы сами удивитесь, как легко этот человек войдет в вашу жизнь и станет добрым другом на все времена.
ВЕСЫ
Страшная потеря потрясет вас до глубины души. Вам будет очень тяжело принять ее последствия, но это необходимо, чтобы очиститься морально и вернуться к корням.
СКОРПИОН
Вам предстоит раскрыть некоторые секреты близких людей. Будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Они непременно укрепят ваши отношения.
СТРЕЛЕЦ
Внимание от коллег и друзей позволит вам привести свое ментальное состояние в порядок. У вас появится немного времени для себя. Отдохните.
КОЗЕРОГ
Если не хотите потерять нечто важное в самый неподходящий момент, проявите хитрость. Ваши неординарные решения помогут вам избежать жизненных неурядиц и добиться поставленных целей.
ВОДОЛЕЙ
Любая работа сегодня для вас будет идти во вред. Техника зависать, а машины вставать в пробки. Это идеальный день, чтобы посвятить время своим хобби.
РЫБЫ
Мечты и надежды столкнутся с правдой реального мира. Пришла пора расставить приоритеты. Возможно, от некоторых целей придется и вовсе отказаться, чтобы не остаться у разбитого корыта.
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