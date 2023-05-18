С начала 2023 года экспорт молочной продукции из Удмуртии в Китай и Узбекистан вырос в 4 раза

В мае из Удмуртии экспортировали 125 т молочной продукции Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

По сравнению с 2022 годом экспорт молочной продукции из Удмуртии в Китай и Узбекистан в 2023 году вырос в 4 раза. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Так, с начала года из республики вывезли уже 669,5 т молочной продукции. За аналогичный период 2022 года в Узбекистан и Китай экспортировали 161 т молочных изделий. Напомним, что ранее Александр Бречалов посетил совет глав субъектов России и рассказал главе МИД Сергею Лаврову об экспорте товаров из Удмуртии в Центральную Азию.

Также в ведомстве сообщили, что только за май 2023 года из Глазовского района Удмуртии экспортировали 125 т молочной продукции. Вся партия успешно прошла лабораторные исследования – ни одного продукта с вредными веществами выявлено не было. Предпринимателям выдали 11 ветеринарных сертификатов, разрешающих экспорт.

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