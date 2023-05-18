Куда обращаться жителям Ижевска при превышении сроков отключения горячей воды

Все дороги ведут в жилищную инспекцию Фото: Мария Бакланова

Еще 24 апреля в Ижевске начались гидравлические испытания труб. Горожане тяжело вздохнули и приготовили тазики и кастрюли. Но что делать, если сроки отключения ресурса превышают норму, а квитанция за месяц приходит с лишними начислениями? На эти вопросы ответила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в своей беседе с RT.

На данный момент максимальным периодом отключения горячей воды является 2 недели. Если же эти сроки превышаются, необходимо обратиться в жилищную инспекцию. Однако, как заметила Разворотнева, быстро решить вопрос можно не всегда. К примеру, если причиной долгого отключения стали ремонтно-восстановительные работы.

Если же в платежке будут отмечены начисления за период отключения ГВС, в первую очередь нужно обратиться в УК или теплоснабжающую организацию. Если решить вопрос не получается, помогут в жилищной инспекции.

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